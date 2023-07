Irvine begrijpt Ferrari: "Beter rijdersduo dan Red Bull"

Het team van Ferrari is niet bepaald bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal is bezig met een flinke reorganisatie, maar blijft wel ver achter op de concurrentie. Het team krijgt veel kritiek, maar Eddie Irvine stelt dat er niets aan de hand is en dat het rijdersduo beter is dan het duo van Red Bull.

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz kunnen amper de degens kruisen met de concurrentie van Red Bull Racing. Ze kunnen de Oostenrijkse renstal niet bijhouden en vecht meestal met de teams van Aston Martin en Mercedes. In de afgelopen weken bleven ze ver achter en vochten ze vooral duels uit in het middenveld, Williams-coureur Alexander Albon was in Silverstone bijvoorbeeld één van hun concurrenten.

Boom kappen

Voormalig Ferrari-coureur Eddie Irvine vindt het niet zo vreemd dat de Italiaanse renstal momenteel worstelt met de vorm en de auto. In gesprek met Gazzetta dello Sport stelt hij dat dit erbij hoort als je een nieuwe richting kiest: "Je kan niet de structuur van een team helemaal gaan veranderen en dan gelijk vooruitgang boeken. Het is alsof je een boom gaat kappen. Als je deze groter en sterker wil laten terugkomen, heb je tijd nodig."

Red Bull

Irvine vindt het ook niet meer dan normaal dat Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz veel klagen over de huidige vorm van het team. De oud-coureur stelt de twee Ferrari-mannen er wel gaan komen: "Ze vormen een goed team. Charles heeft meer talent, maar Carlos is een ongekende nummer twee. Samen vormen ze ook nog eens een beter duo dan het rijdersduo van Red Bull Racing."