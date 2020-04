Ferrari dreigt met vertrek uit F1 bij te laag budgetplafond

Het team van Ferrari heeft de hakken in het zand gezet en een vaker gebruikt dreigement van zolder gehaald in de discussie over de invoering van een budgetlimiet voor 2021. De Scuderia dreigt de Formule 1 de rug toe te keren als het bedrag voor het budgetplafond te laag uitvalt. In de reglementen voor volgend jaar is nu een limiet van 175 miljoen dollar opgenomen, maar de teams voeren al enige tijd overleg over een plafond van 150 miljoen dollar.

Dat gaat sommige renstallen niet ver genoeg, zij dringen aan op een budgetlimiet van 100 of 125 miljoen dollar. Onacceptabel voor Ferrari, laat teambaas Mattia Binotto in The Guardian weten. "Een limiet van rond de 145 miljoen dollar is al een nieuw en veeleisend verzoek ten opzichte van wat we in juni vorig jaar hebben afgesproken. Dat is niet haalbaar zonder significant meer offers te brengen, met name op het personele vlak. Als het limiet nog lager komt te liggen, dan komen we in de positie dat we andere opties om ons race-DNA te botvieren zullen overwegen."

"In de Formule 1 heb je allerlei teams met verschillende karakteristieken. Ze opereren in verschillende landen, onder verschillende jurisdictie en met hun eigen manier van werken. Daardoor is het niet zo simpel om structurele veranderingen door te voeren om op lineaire wijze de kosten terug te dringen."

"We zijn ons ervan bewust dat de Formule 1 en de wereld in zijn algemeen een heel moeilijke tijd doormaken door de uitbraak van de coronapandemie. Echter, dit is niet het moment om overhaast beslissingen te nemen. Het risico bestaat namelijk dat de besluiten gedreven zijn door de ramp die gaande is en dat we niet alle consequenties grondig evalueren."

Binotto is ook bang dat de positie van de Formule 1 als koningsklasse van de autosport bij de introductie van een laag budgetlimiet in het geding komt. "De Formule 1 hoort het neusje van de zalm te zijn wat betreft technologie en performance. Het moet aantrekkelijk zijn voor sponsors en automerken die verbonden willen zijn aan een prestigieuze sport. Als we kosten blijven besparen, lopen we het gevaar dat het niveau aanzienlijk omlaag gaat en in de buurt komt van dat van de opstapklasses."

Klantenauto's

Als alternatieve optie voor een nog lager budgetplafond steunt Binotto het plan van Red Bull Racing-collega Christian Horner om tijdelijk volledige klantenauto's toe te staan. "Als de huidige noodsituatie het voortbestaan van sommige teams in gevaar brengt en het noodzakelijk maakt om bepaalde basisprincipes van de Formule 1 te heroverwegen, dan staat Ferrari daar open voor. Het is geen heiligschennis. Het is eerder gedaan in de Formule 1 en in de MotoGP gebeurt het ook."