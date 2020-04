Willi Weber: "Michael Schumacher geflopt bij Mercedes"

De comeback van Michael Schumacher in de Formule 1 is uitgedraaid op een regelrechte flop. Dat oordeel velt Willi Weber, de voormalige zaakwaarnemer van de Duitser, in de Kölner Express. Schumacher hield de Formule 1 eind 2006 voor gezien met een imposante staat van dienst, inclusief zeven wereldtitels. Zijn tweede periode in de Formule 1, van 2010 tot en met 2012 bij Mercedes, was van minder allure.

Dat kan Weber alleen maar beamen. "Ik zie het 100 procent op dezelfde manier. Michael had altijd een speciale set-up voor zijn rijstijl en bij Mercedes kwam dat niet uit de verf. De nieuwe auto's waren qua ontwikkeling een andere weg ingeslagen en Michael kon minder invloed uitoefenen op de techniek dan hij eerder bij Benetton en Ferrari had kunnen doen. Dat is de waarheid. Ross Brawn kon de wagen na 2009 niet veel verbeteren en Nico Rosberg was de snellere van de twee. Michael kon de tekortkomingen van het pakket niet meer compenseren. De technologie was anders en het was een andere generatie, ook al was hij fitter dan ooit."

Weber claimt dat hij Schumacher afgeraden heeft om zijn rentree te maken in de Formule 1. "Michael is geflopt bij Mercedes. Had hij maar naar mij geluisterd… Hij heeft er alles aan gedaan en samen met Rosberg heeft hij wel de basis gelegd waarop Mercedes verder kon bouwen richting de vele titels die ze inmiddels gewonnen hebben. Maar zijn terugkeer was desalniettemin onnodig."