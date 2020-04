Medewerkers Red Bull Ring onderworpen aan corona-test

De organisatie van de Grand Prix van Oostenrijk neemt het zekere voor het onzekere en heeft alle 400 medewerkers van de Red Bull Ring getest op het coronavirus. Dat schrijft de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung. De organisatie in Spielberg wil niets aan het toeval overlaten met het oog op een mogelijke start van het Formule 1-seizoen 2020 op 5 juli.

Het is niet duidelijk of er positieve corona-testen tussen zaten. De Red Bull Ring is de beoogde locatie voor de opening van het Formule 1-seizoen 2020 nadat de eerste negen Grands Prix al uitgesteld of afgelast zijn. Officieel staat de Franse Grand Prix nog voor Oostenrijk op de kalender, maar het evenement op het circuit van Paul Ricard staat ook op losse schroeven.

Ondertussen bestudeert men in Spielberg de opties om toch publiek toe te laten bij de race. Het zou gaan om een relatief klein aantal toeschouwers bij wie vooraf een corona-test afgenomen wordt om te kijken of ze besmet zijn, aldus Kleine Zeitung. Mogelijk is dit scenario iets voor het experiment met de doordeweekse race waar Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko het eerder over had.