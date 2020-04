'Tweede race in Oostenrijk op woensdagmiddag of -avond'

De Red Bull Ring nabij Spielberg fungeert op 5 juli waarschijnlijk als opening van het Formule 1-seizoen 2020. Het is aannemelijk dat als de Oostenrijkse Grand Prix door kan gaan, deze race zich achter gesloten deuren en dus zonder publiek zal afspelen. De Red Bull Ring is ook beschikbaar voor een eventuele tweede evenement om de kalender op te vullen.

Die tweede race voltrekt zich dan mogelijk op een doordeweekse dag. Jan Lammers opperde eerder al om Grands Prix op dinsdag- of woensdagavond af te werken, geïnspireerd door de Champions League in het voetbal. Dit idee leeft ook bij Red Bull en motorsportadviseur Helmut Marko. Een tweede Grand Prix in Oostenrijk zou op woensdag verreden kunnen worden.

Dat blijkt uit een interview dat ORF met Marko had. "Waarschijnlijk zal het raceweekend voor 5 juli volgens het normale schema verlopen. Daarna volgt een tweedaags evenement met de race op woensdagnamiddag of in de avond. Het zou voor ons een soort avondrace zijn, al heb je in die periode lang daglicht. Het zou bovendien voor andere delen van de wereld een aantrekkelijk tijdstip zijn."

Racen met restricties

Hoe het ook gaat, het zal anders zijn dan in de tijd voor corona. Marko legt uit: "De huidige situatie is dat we de overheid benaderd hebben om een eisenpakket samen te stellen voor de omstandigheden waaronder de Grand Prix plaats kan vinden. Daarbij kunnen we geen uitzonderingen maken, aan deze eisen zullen wij en iedereen uit de Formule 1 moeten voldoen."

"Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe we het aantal mensen in de paddock zo beperkt mogelijk kunnen houden. Gecharterde vluchten vanuit Engeland zullen op het naast het circuit gelegen vliegveld landen en contact met de buitenwereld moet zo veel mogelijk vermeden worden. Formule 1-personeel dient een negatieve coronatest van minder dan vier dagen oud te kunnen overleggen of ze moeten in quarantaine."

Maar als de Formule 1 en iedereen die daarin werkzaam is die regels naleeft, kan het seizoen van start gaan in Oostenrijk. "Het zou het eerste grote internationale autosportevenement zijn na de uitbraak van het virus, dat zou de Formule 1 enorm veel belangstelling opleveren. Dat is belangrijk voor de sport en voor Oostenrijk. Je kweekt goodwill en het is een bewijs van hoe efficiënt en snel onze overheid de benodigde maatregelen tegen het virus heeft getroffen", besluit Marko.