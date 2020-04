Jan Lammers: "Waarom geen races op dinsdag- of woensdagavond?"

Nu de Formule 1 creatief moet zijn om het schema voor het seizoen 2020 gestalte te geven, wemelt het van de ideeën. Zo bestaan er plannen voor meerdere races op hetzelfde circuit - al dan niet op verschillende lay-outs - ingekorte Grand Prix-weekenden, veel triple-headers­ en ga zo maar door. Jan Lammers is ook niet te beroerd om een proefballonnetje op te laten.

De racedirecteur van de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort opperde tegenover de NOS het idee voor doordeweekse races. "Waarom kan een Grand Prix niet op dinsdag- of woensdagavond worden verreden, zoals de Champions League in het voetbal? Waarom moeten die grands prix altijd 's middags in het weekeinde worden verreden, op primetime familytime? Als je misschien andere dingen zou willen doen met je familie die niet van autosport houdt?"

"Doordeweeks racen vereist een andere aanpak, omdat de organisatie zo ingrijpend is. Maar als je het misschien organisatorisch iets luchtiger maakt, zodat het niet zo'n enorme financiële aanval is op de budgetten van de organiserende landen? Dan kun je misschien wat kortere evenementen hebben op gevarieerde tijdstippen."

Lammers ziet ook elders mogelijkheden. "Het circuit van Portimão in Portugal heeft nu ineens een Formule 1-licentie gekregen. Misschien dat daarnaar kan worden uitgeweken en provisorisch een race kan worden georganiseerd. En in Engeland denken ze aan een kampioenschap op drie verschillende uitvoeringen van het circuit van Silverstone. Als er straks weer kan worden geracet, logistiek en financieel, waarom zou je fans dat dan onthouden?"