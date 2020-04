Jean Todt: "FIA ook na Ferrari-controverse te vertrouwen"

De internationale autosportbond FIA bezit de benodigde vaardigheden en ethiek om toezicht te blijven houden op de naleving van de reglementen in de Formule 1. Dat stelt voorzitter Jean Todt in gesprek met Autosport. De Fransman reageert daarmee op twijfels die ontstaan zijn door de manier waarop de FIA met een onderzoek naar de motor van Ferrari uit 2019 is omgegaan.

Terwijl bij de concurrentie het vermoeden leeft dat Ferrari vorig jaar op vernuftige wijze de regels met betrekking tot de brandstoftoevoer richting de krachtbron wist te omzeilen, kon de FIA dat niet hardmaken door middel van bewijs. Dit had tot gevolg dat de federatie een controversiële schikking trof met de Scuderia, wat weer tot grote woede en onvrede bij de overige teams leidde.

Het is voor de FIA nu eenmaal niet mogelijk om alles aan te tonen, benadrukt Todt. De bond staat er echter beter voor dan ooit. "De sport is ook complexer dan ooit. Maar als je de technische kant van de FIA vergelijkt met wat het was, we hebben niet altijd op dit niveau geopereerd. De teams moeten ook na de regeling met Ferrari vertrouwen in de FIA als toezichthouder."

"In de moderne wereld, met klokkenluiders en dat soort dingen, is het voor directies en leidinggevenden stuken lastiger geworden om medewerkers te vragen om medeplichtig te zijn aan het overtreden van de regelgeving. Met mensen die continu van team verwisselen is dat ook moeilijk. Maar als je me vraagt of we als FIA alles kunnen opsporen, ongeacht wat er gebeurt? Dan moet ik daar nee op antwoorden."