Opmars McLaren loopt vertraging op door de coronacrisis

Het opmars van het team van McLaren is gestagneerd. Niet alleen omdat de autosportwereld pas op de plaats heeft moet maken vanwege de uitbraak van het coronavirus, maar ook omdat de prioriteiten momenteel elders liggen. McLaren had dit jaar graag een vervolg willen geven aan de stijgende lijn die vorig jaar is ingezet, maar door de crisis ligt de nadruk nu op overleven.

Dat verkondigde teambaas Andreas Seidl aan Auto Motor und Sport. "Het was algemeen bekend dat wij de beoogde introductie van de nieuwe reglementen voor 2021 met veel vertrouwen tegemoet zagen, maar we hebben het uitstel tot 2022 vanuit kostenoverwegingen absoluut gesteund. Dat uitstel houdt wel in dat onze reis terug naar de top van de Formule 1 vertraging oploopt."

"Het is lastig te benoemen hoeveel vertraging we oplopen. De fabriek is gesloten, afgezien van het gedeelte dat bijdraagt aan de ontwikkeling en productie van beademingsapparatuur voor de zorgverlening. Alle grote projecten om de infrastructuur aan te pakken zijn on hold gezet. Samen met onze partners en leveranciers waarmee we aan deze projecten zouden werken zullen we kijken hoe groot de vertraging is zodra we weer aan de slag kunnen."

"Het belangrijkste op dit moment is deze crisis te doorstaan en het als team en als Formule 1 als geheel te overleven. Het is voor iedereen een moeilijke situatie, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we het positieve momentum dat we voor deze lockdown en shutdown hadden weten te pakken door kunnen trekken richting de toekomst."