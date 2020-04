Lewis Hamilton over geruchten: "Ik zit al bij mijn droomteam"

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft via Instagram gereageerd op verhalen die hem in verband brengen met een transfer naar Ferrari. De zesvoudig wereldkampioen voelt totaal niet de behoefte om zijn huidige werkgever de rug toe te keren en te verkassen naar de Scuderia.

Ferrari heeft op veel coureurs een haast mythische aantrekkingskracht, maar Hamilton zit prima bij Mercedes. "Ten eerste is er geen sprake van een droom om naar een ander team te verkassen. Ik zit al bij mijn droomteam", stak de 35-jarige Engelsman van wal.

"Ten tweede is er geen reden om hier te vertrekken. Ik ben samen met de mensen die er al sinds de eerste dag voor mij zijn. Wij, Mercedes, zijn het beste team!" Het opvallende is dat Hamilton dit bericht na enige tijd ook weer van zijn Instagram heeft verwijderd.

Ferrari

Minstens net zo opvallend is het feit dat Ferrari-topman Louis Camilleri eind vorig jaar tegenover The Guardian en de BBC verklaarde dat Hamilton met Ferrari-voorzitter John Elkmann gesproken zou hebben over een eventuele overgang.

"Het is inmiddels publiekelijk bekend dat Lewis heeft gesproken met onze voorzitter. We zijn logischerwijs gevleid dat coureurs, en zeker iemand als Lewis, bij ons willen komen rijden", liet Camilleri destijds optekenen.