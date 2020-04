Helmut Marko: "Zeer grote kans dat Oostenrijk doorgaat"

De Grand Prix van Oostenrijk kan naar alle waarschijnlijk op de geplande datum van 5 juli doorgaan. Dat heeft Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko aan ORF laten weten. De Red Bull Ring nabij Spielberg zal dan de rol van opening van het seizoen 2020 vertolken. Mogelijk komt daar nog een tweede Formule 1-race op hetzelfde circuit in Oostenrijk bij, een week later of zelfs doordeweeks.

Marko houdt alle opties open, maar hij is optimistisch over het doorgaan van de Oostenrijkse Grand Prix. Aan F1-Insider.com verklaarde hij: "Het ziet ernaar uit dat we twee races kunnen organiseren. We zijn er klaar voor. Liberty Media benadrukt wel dat het aantal mensen ter plaatse zo laag mogelijk gehouden moet worden. Dat betekent dat er alleen televisiecamera's aanwezig zullen zijn, er is geen plek voor afvaardigingen van de media."

"De voorbereidingen zijn gaande. Dat houdt in dat we met allerlei maatregelen en restricties te maken krijgen voor mensen die hierheen moeten reizen. Tegelijkertijd zullen er maatregelen gelden zodat de teams zo min mogelijk personeel mee zullen nemen. En het is afhankelijk van de vraag of de situatie niet verslechtert. We hopen er allemaal op en alle indicaties wijzen erop dat de kans dat onze race door kan gaan zeer groot is. We hebben eindelijk weer iets om optimistisch over te zijn."