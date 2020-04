Charles Leclerc wederom de sterkste in virtuele Grand Prix

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft de derde virtuele Grand Prix van dit seizoen op zijn naam geschreven. De jonge Monegask won twee weken geleden bij zijn debuut in de online raceserie ter vervanging van de echte races al meteen en daar voegde hij gisteren een nieuwe zege aan toe. Leclerc was de sterkste in de virtuele Grand Prix van China.

Hij hield Red Bull Racing-coureur Alexander Albon achter zich. Renault-testrijder Guanyu Zhou completeerde het podium. McLaren-rijder Carlos Sainz herpakte zich na een crash in de eerste ronde en sloot zijn eerste optreden in een virtuele Grand Prix af op de tiende plaats. Teamgenoot Lando Norris, een fervent simracer, kon door technische problemen weer niet van start gaan.

Leclerc heeft zich de laatste tijd vol op de virtuele (race)wereld gestort. De Ferrari-coureur schreef eerder al de 'Race for the World'-competitie op zijn naam, waarmee de rijders ruim 70.000 pond ophaalden voor de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De Monegask deelt via zijn social media-kanalen ook beelden van zijn avonturen in European Truck Simulator.