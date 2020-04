Cyril Abiteboul: "Tweedeling in budgetlimiet van de baan"

Een tweedeling in het budgetlimiet voor de Formule 1 is vooralsnog afgewend door de teams. Ferrari-teambaas Mattia Binotto had eerder het idee geopperd om twee verschillende limieten in het leven te roepen; een voor fabrieksteams en een voor klantenteams. Zijn belangrijkste argument was dat fabrieksteams ontwikkelingskosten maken die de klantenteams niet maken. Het zou in zijn ogen oneerlijk zijn als dat onder het budgetplafond komt te vallen.

Op zich geen gekke gedachte, maar er was weinig steun voor het plan. Renault-teambaas Cyril Abiteboul verklaarde aan Auto Hebdo: "Het budgetlimiet als geheel is een discussiepunt. Maar we moeten niet te gretig zijn om alles te willen veranderen. We dienen het zo simpel mogelijk te houden en alleen de hoogte van het budgetlimiet te wijzigen."

"Als we beginnen aan verschillende budgetlimieten, afhankelijk van of je een fabrieksteam, een motorleverancier of een klantenteam bent, dan slaan we een richting in waarmee we het alleen maar onnodig complex voor onszelf maken. Dat idee is dan ook van de baan. De financiële reglementen voorzien al overal in. Het enige dat we nu nog moeten doen is de boel afronden."