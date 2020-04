Ferrari houdt pleidooi voor verschillende budgetlimieten

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft een voorstel ingediend voor verschillende gradaties voor het in te voeren budgetlimiet. Zo zou de lat voor een fabrieksteam hoger moeten komen te liggen dan voor een klantenteam. De Italiaan redeneert dat fabrieksteams veel geld investeren in de ontwikkeling van de aandrijflijn en de diverse onderdelen die ze aan andere renstallen mogen slijten.

Als dat bedrag onder het budgetlimiet valt, is dat in zijn ogen oneerlijk. De klantenteams maken die kosten immers niet en zouden dan meer overhouden om de aerodynamica van de wagen verder te ontwikkelen. Daarom hield Binotto tegenover Sky Sports F1 een pleidooi voor verschillende budgetlimieten. "We zijn ons terdege bewust van de moeilijke situatie waarin sommige teams zich bevinden."

"We snappen ook dat we de hoge kosten voor de Formule 1 moeten adresseren. De uitgaven reduceren zorgt ervoor dat teams makkelijker kunnen overleven. We hebben met de FIA, de FOM en de overige renstallen besprekingen over de invoering van een budgetlimiet. We mogen daarbij niet over het hoofd zien dat iedereen een andere structuur heeft."

"Je hebt constructeurs zoals Ferrari en andere topteams, die ontwerpen, ontwikkelen, homologeren en produceren elke component van hun bolides. En je hebt klantenteams, die kopen onderdelen van de constructeurs. Die verschillende situaties mogen we niet vergeten in de discussies over een budgetlimiet. We moeten een compromis vinden dat voor iedereen geschikt is. Misschien is het antwoord uiteindelijk niet een enkele budgetlimiet voor alle teams, maar meerdere budgetlimieten die op de verschillende structuren aansluit."