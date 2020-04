FIA houdt vinger aan de pols bij motorwissel McLaren

Het team van McLaren mag in de winter van 2020 naar 2021 alleen veranderingen aan het chassis doorvoeren die echt noodzakelijk zijn voor de overstap naar Mercedes als motorleverancier. Dat verkondigde teambaas Andreas Seidl aan Sky Sports F1. McLaren rijdt nu nog met krachtbronnen van Renault, maar sloot voor 2021 al een overeenkomst met Mercedes.

Dat was met de gedachte dat de reglementen op de schop zouden gaan voor 2021, maar dat is door de uitbraak van het coronavirus op de lange baan geschoven. Om de kosten te drukken hebben de teams afgesproken om het huidige chassis door te trekken naar volgend seizoen. Dat gaat alleen een beetje lastig als je van motorleverancier wisselt.

Dus wordt er een uitzondering gemaakt voor McLaren, onder strenge voorwaarden. Zo zal de internationale autosportbond FIA toezicht houden op de wijzigingen die de Britse renstal doorvoert. Seidl: "Er zullen zeker restricties zijn in de mate waarin we de nieuwe Mercedes-motor goed in het huidige chassis kunnen integreren."

"We hebben met de FIA afgesproken dat zij een vinger aan de pols zullen houden en monitoren dat we alleen de aanpassingen doorvoeren die noodzakelijk zijn voor de installatie van de Mercedes V6. Zij zullen nauwlettend in de gaten houden dat we geen andere dingen veranderen die ons eventueel een betere performance zouden kunnen opleveren."