Kimi Raikkonen haalt plezier uit ontwikkeling van Alfa Romeo

Kimi Raikkonen brengt de nadagen van zijn Formule 1-carrière door bij het team van Alfa Romeo. De wereldkampioen van 2007 is daardoor veroordeeld tot gevechten in de middenmoot en kan niet meer strijden om de ereplaatsen. Niet dat de Fin daar mee zit, ogenschijnlijk heeft hij nog altijd plezier in het racen. Al valt er van het gezicht van de stoïcijnse Raikkonen zelden wat af te lezen.

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur is beter ingevoerd om te beoordelen of de 40-jarige Fin het nog naar zijn zin heeft. Hij vertelt aan Canal Plus: "Kimi heeft geen geld meer nodig en racet niet voor het geld. Hij wil gewoon doen wat hij leuk vindt en laten zien dat hij het nog in zich heeft om goed te presteren. Hij is zich ervan bewust dat hij geen Grands Prix meer zal winnen."

"Kimi haalt zijn plezier uit de ontwikkeling van het team. Dat was precies waar ik naar op zoek was toen ik hem aantrok. Ik wilde iemand die bijdroeg aan en onderdeel uit zou maken van de evolutie van het team. Hij beschikt over een schat aan ervaring, zowel in racen in het algemeen als in racen voor een topteam. Kimi heeft voor de grootste teams gereden. Zijn aanwezigheid is voor mij een enorme bonus."