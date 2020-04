'Lewis Hamilton zou het niet redden naast Charles Leclerc'

Mocht Lewis Hamilton besluiten om na dit jaar van Mercedes naar Ferrari te verkassen, dan loopt hij het gevaar om hetzelfde lot te ondergaan als Sebastian Vettel en onder te sneeuwen ten opzichte van Charles Leclerc. Dat denkt Bernie Ecclestone, de voormalige commerciële baas van de Formule 1. Hamilton geniet bij Mercedes een schier onaantastbare positie.

Bij Ferrari zou hij niet in een gespreid bedje belanden, in Maranello zijn ze namelijk idolaat van Leclerc. Ecclestone deelde aan Autocar mede: "Hamilton is gewend om de leiding te nemen binnen een team. Als hij naar Ferrari zou verhuizen en Leclerc blijft presteren zoals hij afgelopen seizoen heeft gepresteerd, dan redt Lewis het ook niet. Ferrari is verliefd op Leclerc en ze zouden Hamilton begraven."

Een beetje zoals met Vettel is gebeurd in 2019. De Duitser is goed bevriend met Ecclestone, die daarover zegt: "Is Sebastian minder gaan presteren? En zo ja, waarom? Waarschijnlijk heeft het te maken met hoe het team met hem om is gegaan."

"Hij was altijd de eerste coureur bij Ferrari. Plotseling kwam er een jongen vanuit het niks waar niemand van gehoord had en hij presteerde meteen, daarom is men in Maranello van Leclerc gaan houden. Ik heb een goede band met Sebastian, maar we praten nooit over dit soort dingen. Hij zou het nooit zeggen, maar ik denk dat hij het gevoel heeft dat ze hem een beetje verwaarloosd hebben."