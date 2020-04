Ferrari stelt zich flexibel op bij herschikking van kalender

Het team van Ferrari zal zich flexibel opstellen in de zoektocht naar oplossingen voor de Formule 1-kalender. Dat heeft teambaas Mattia Binotto aan Sky Sports F1 laten weten. Nu de eerste negen Grands Prix van het seizoen 2020 reeds zijn uitgesteld of geannuleerd komt de Formule 1 steeds meer in de knel om een waardige kalender in elkaar te flansen.

Daarbij is niks te gek; tweedaagse Grand Prix-weekenden, twee races per weekend, het seizoen door laten lopen tot in 2021. Ferrari zal de Formule 1-leiding daarbij geen strobreed in de weg leggen. Binotto: "We weten uit de sportieve reglementen dat een kampioenschap minstens acht evenementen nodig heeft, maar iedereen is bezig om meer Grands Prix te kunnen houden. Het is belangrijk voor ons als team om ons daarin flexibel op te stellen."

"Ik ben er vrij zeker van dat Formule 1-baas Chase Carey en de teams gezamenlijk in staat zijn om het best mogelijke kampioenschap samen te stellen. Wij zijn bereid te doen wat daarvoor nodig is. Kortere raceweekenden, dubbele races, races korter op elkaar, noem maar op. Het is van belang om daar flexibel in te zijn zodat we kunnen zorgen voor goede races, zowel voor ons als voor de fans."

Het is alleen nog niet duidelijk wanneer de Formule 1 weer op gang kan komen. Binotto vervolgt: "Het is lastig daar iets over te zeggen, niemand weet het. De Formule 1 probeert alles in goede banen te leiden. Misschien kunnen we begin juli weer racen, maar dat kan niemand op dit moment bevestigen. Eind mei zal daar meer duidelijk over zijn. Het is in ieders belang om weer te racen zodra dat kan en dan zoveel mogelijk Grands Prix af te werken."