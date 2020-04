Jean Todt: "FIA mag van Ferrari geen details prijsgeven"

De schikking tussen Ferrari en de internationale autosportbond FIA heeft een nieuwe wending gekregen. FIA-president Jean Todt heeft aan Motorsport-Total.com laten weten graag de details van de getroffen regeling te willen delen, alleen staat Ferrari dat niet toe. De Scuderia wil niet dat de gemaakte afspraken in de openbaarheid terecht komen.

Terug naar het begin; op 28 februari bracht de FIA een persbericht uit met als titel 'FIA beëindigt de analyse van de 2019-aandrijflijn van Ferrari'. Alsof dat niet al genoeg vragen opriep, stond er in de tekst ook nog dat er een schikking was getroffen tussen de federatie en de Italiaanse renstal. Wat die schikking inhield en waarom er een schikking moest komen werd niet duidelijk.

Het wekte de indruk dat Ferrari vorig jaar achteraf gezien iets gedaan heeft wat niet mag en dat de FIA hen nu de hand boven het hoofd houdt, tot grote woede van de overige teams. Todt zegt daar nu op Motorsport-Total.com over: "Als je het mij vraagt, dan wil ik de details wel prijsgeven, maar Ferrari is daar op tegen. Ze zijn bestraft, alleen de details van deze straf kunnen we niet delen."

"Natuurlijk hadden we ook helemaal niks kunnen zeggen. Wij waren echter van mening dat het verkeerd zou zijn om niet te openbaren dat het geval Ferrari besproken is en dat ze een sanctie opgelegd gekregen hebben. Eigenlijk is het heel simpel. Wij hebben onze conclusies getrokken en Ferrari wil die niet delen met de rest van de wereld."