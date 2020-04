Toto Wolff verwerpt verhaal over ruzie met Lewis Hamilton

Mercedes-teambaas Toto Wolff bestrijdt de geruchten dat hij niet langer door één deur kan met zijn coureur Lewis Hamilton. Er circuleren verhalen dat de twee ruzie hebben gehad omdat ze van mening verschilden over hoe de Australische Grand Prix is aangepakt. Wolff was er voorstander van om het evenement wel door te laten gaan, Hamilton was tegen.

Maar op de vraag van de krant Osterreich of dit tot onenigheid tussen de twee heeft geleid, reageerde Wolff fel. "Absolute onzin! Lewis en ik hebben elkaar continu op de hoogte gehouden in Melbourne, ook in de nacht waarin uiteindelijk de beslissing is genomen de race niet door te laten gaan. We spreken elkaar nu om de dag. Onze relatie is hechter dan ooit. We praten dan ook over de toekomst. Maar daar schuilt geen drama in, alles wijst erop dat we doorgaan zoals dat nu het geval is."

Zijn toekomst als baas van Mercedes kwam ook ter sprake. "Ik ben nu acht jaar aan Mercedes verbonden. Ik hou van de Formule 1 en van het team. Echter, de veranderingen die deze winter hebben plaatsgevonden en het gedrag van sommige individuen hebben me wel verrast. Dit hangt natuurlijk samen met de beslissing of ik na 2020 door moet gaan. Maar ik ben en blijf teambaas van Mercedes, daar verandert in de korte termijn niks aan."

Waar op korte termijn ook niks aan verandert, is dat de autosport in het algemeen en de Formule 1 in het bijzonder stilliggen vanwege het coronavirus. Op dit moment staat de Grand Prix van Canada op 14 juni als eerste race op het programma, maar Wolff heeft er een hard hoofd in. "Ik hoop dat we ergens in de herfst kunnen beginnen met racen."