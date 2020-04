Charles Leclerc zegeviert in tweede virtuele Grand Prix

Ferrari-coureur Charles Leclerc is in de tweede virtuele Grand Prix van dit jaar met de winst aan de haal gegaan. Eigenlijk had gisteren de allereerste Grand Prix van Vietnam verreden moeten worden, maar de primeur in de straten van Hanoi is door de uitbraak van het coronavirus tot nader order uitgesteld. In plaats daarvan organiseerde de Formule 1 een simrace.

Zes Formule 1-coureurs deden daaraan mee, waaronder dus Leclerc. De Monegask ontbrak twee weken geleden nog bij de eerste virtuele Grand Prix. Toen waren Lando Norris en Nicholas Latifi de enige twee rijders uit het Formule 1-veld die deelnamen. Nu kregen zij naast Leclerc gezelschap van Alexander Albon, George Russell en Antonio Giovinazzi.

Aangezien het stratencircuit van Hanoi niet in de game F1 2019 zit, vond de race plaats op het circuit van Albert Park. En het leek al meer op een echte wedstrijd dan twee weken geleden in Bahrein. De deelnemers waren meer aan elkaar gewaagd en er waren minder gekke incidenten. Of het moet zijn dat Norris wefderom niet kon starten door technische problemen.

Leclerc vertrok vanaf pole position. In de kwalificatie was Christian Lundgaard nog wel sneller geweest, maar het talent uit de Renault-opleiding had ook een grid penalty opgelopen. Leclerc domineerde en leidde van start tot finish. Hij deelde het podium met Lundgaard en Russell, terwijl Albon zijn eigen glazen ingooide door in de eerste ronde van de baan te vliegen.