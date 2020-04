Red Bull Racing levert per dag voor 1000 beademingsapparaten aan onderdelen

De Britse Formule 1-teams helpen in de strijd tegen het coronavirus door speciale beademingsapparatuur te produceren.

Het initiatief van de Britse regering heet 'Project Pitlane' en Red Bull, Racing Point, Haas, McLaren, Mercedes, Renault en Williams doen allemaal mee. Ferrari doet ook een soort van mee, want het team doneert flink wat ambulances.

De productie van Mercedes draait op volle toeren. Het Britse team maakt momenteel beademingsapparatuur voor patiënten die te goed zijn voor het ziekenhuis. Red Bull Racing is onlangs de productie ook gestart.

"De productie is hier al begonnen", vertelde Dr. Helmut Marko van Red Bull aan ORF. "Dit is het grote voordeel van Formule 1 - we kunnen in de kortst mogelijke tijd reageren op de grootste technologische uitdagingen en ook de nodige snelheid in productie hebben."

De Formule 1-fabrieken zijn officieel gesloten, maar voor project pitlane zijn de fabrieken geopend. Er mag echter niet aan de auto’s gesleuteld worden. "We hebben sinds vorige week vrijdag vakantie, maar de productie van de onderdelen die voor de Britse regering zijn gemaakt gaat tijdens de pauze door", voegde Marko toe.

Red Bull zou onderdelen aanleveren voor 1000 apparaten per dag. Mercedes is hoofdmaker in dit verhaal. Het Duitse team zal alles vormgeven, terwijl de andere teams vooral de onderdelen maken.