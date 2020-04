Crashende PC zit Max Verstappen dwars in online competitie

De zegereeks van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen in de online competitie 'Real Racers Never Quit' van Team Redline is ten einde gekomen. De Nederlander kon daar zelf weinig aan doen; na een zege in de eerste race van de avond gaf zijn computer voor de start van race 2 de geest. Hij had zich ook voor die wedstrijd op pole position gekwalificeerd.

Verstappen legt aan Verstappen.nl uit wat er gebeurde: "Mijn PC crashte, zo simpel is het. Dat is jammer, want de snelheid was goed. Toen ik terugkwam, zag ik echter dat er al veel mensen uitgevallen waren, dus ik dacht: ik probeer vier of vijf ronden te rijden en dan zien we wel waar we uitkomen. Uiteindelijk kwam ik net buiten de punten terecht, dus al met al was het niet al te slecht. Ik had echter graag voor in het veld meegedaan."

De veertig deelnemers reden gisteravond in een BMW M8 GTE op het circuit van Interlagos. "Ik vind het een leuk circuit. Er zijn niet heel veel bochten, maar het is erg leuk om op te rijden. Het is ook goed racen op deze baan en vooral met deze groep coureurs is dat erg leuk. We zullen vrijdag zien waar we dan gaan racen. Maar ik ga eerst mijn PC van het balkon afgooien en een nieuwe kopen, haha!"