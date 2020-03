Ferrari van plan om productie op 14 april te hervatten

Ferrari heeft middels een persbericht laten weten dat het de intentie heeft om de productie in de fabrieken in Maranello en Modena op 14 april aanstaande te hervatten. De renstal uit het zwaar door het coronavirus getroffen Italië moest op 14 maart de deuren sluiten. Mocht de beoogde datum gehaald worden, dan heeft het productieproces dus precies een maand stil gelegen.

Het team van Ferrari heeft in elk geval voldaan aan de verplichte 'shutdown' van drie weken die door de Formule 1 naar voren is gehaald. Normaal gesproken gaan de fabrieken van de renstallen in de zomerstop in augustus verplicht twee weken dicht. Door de shutdown te verschuiven naar maart en april heeft de Formule 1 zichzelf de mogelijkheid verschaft om in augustus enkele van de uitgestelde races in te halen.

De vraag is natuurlijk of Ferrari echt op 14 april weer aan de slag kan. Italië verkeert onverminderd in een crisis en er geldt in het land nog immer een 'lockdown' in een poging het virus in te dammen. Het is op dit moment nog niet te voorspellen of de restricties over twee weken versoepeld of opgeheven kunnen worden.