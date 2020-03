'Formule 1 trekt seizoen door tot in januari of februari'

Het Formule 1-seizoen 2020 zou zomaar door kunnen lopen tot in het volgende kalenderjaar. De leiding van de koningsklasse van de autosport heeft de eerste acht Grands Prix reeds uitgesteld of geannuleerd vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Er staan nu nog veertien races op het schema, maar bij langer aanhoudende restricties voor vliegverkeer en evenementen zal de kalender verder slinken.

Formule 1-baas Chase Carey is vastberaden een seizoen bestaande uit vijftien tot achttien Grands Prix samen te stellen. Om daar ruimte voor te creëren is de verplichte zomerstop, die normaal gesproken in augustus plaatsvindt, al naar voren gehaald. Een andere manier om de racekalender toch nog enige omvang te geven is door het seizoen door te trekken tot in januari of februari.

Dat is een serieuze optie voor de Formule 1, blijkt uit de woorden van Ferrari-teambaas Mattia Binotto tegenover Sky Italia. "We staan voortdurend in contact met de leiding van de Formule 1. Dit zijn cruciale momenten. We hebben besloten om Liberty en de FIA de totale vrijheid te geven om een schema voor een waardig kampioenschap op te stellen, wij zijn beschikbaar. Daarbij passeren diverse ideeën de revue, zoals meer races achter elkaar en twee of drie races in januari. Als racen in januari ons in staat stelt om een meer compleet kampioenschap af te werken, met het nieuwe seizoen dat pas in maart van start gaat, dan liggen daar misschien mogelijkheden."

Ook het inkorten van Grand Prix-weekenden van drie naar twee dagen - waarbij de vrije trainingen op vrijdag komen te vervallen - is een van de opties, laat Binotto weten. Racefans.net bericht dat de Formule 1 zelfs overweegt om tot in februari 2021 door te racen. In dat geval komen de wintertest ter voorbereiding op het nieuwe seizoen te vervallen.