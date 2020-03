Damon Hill over kansen verslaan Hamilton: "Je moet hem ongemakkelijk laten voelen"

Lewis Hamilton is al een paar jaar lang heer en meester in de Formule 1, maar Damon Hill is van mening dat hij maar weinig zwakke punten heeft. De enige zwakte van Lewis Hamilton kan zijn wanneer een rivaal hem 'zich ongemakkelijk laat voelen'.

De wereldkampioen uit 1996 en beroemde voormalige aartsvijand van de grote Michael Schumacher is van mening dat Lewis maar één zwakte heeft en dat is ongemak. Tegenwoordig zit Hill als expert bij de televisie-uitzendingen van de Formule 1.

Zes zwakke punten Hamilton

De voormalig Formule 1-coureur werd gevraagd wat de zes zwakste punten zijn van Lewis Hamilton. Hij vertelde het officiële Formule 1-tijdschrift: "Het is moeilijk om er één te bedenken. Als coureur heeft hij nu een bijna onaantastbare mix van buitengewoon talent, ervaring en vertrouwen. Het is een mengsel van een aantal aspecten. Hij is echt opmerkelijk."

Nico Rosberg slaagde er echter in zijn toenmalige teamgenoot in 2016 op het circuit van Abu Dhabi, van de troon te stoten. In de tussentijd is er geen enkele coureur geweest die Lewis Hamilton in de weg zat. "De enige manier om hem te verslaan is door te doen wat Nico heeft gedaan en hem een ongemakkelijk gevoel te geven. Lewis doet geen gekke of sluwe dingen, dat heeft hij goed onder controle. Als hij het opneemt tegen iemand die bereid is hem van streek te maken, is hij misschien een beetje kwetsbaar."