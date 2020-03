Alpha Tauri-duo niet te porren voor virtuele Grands Prix

Alpha Tauri-coureurs Pierre Gasly en Daniil Kvyat voelen er weinig voor om deel te nemen aan de virtuele Grands Prix die in plaats komen van races die afgelast of uitgesteld worden. Afgelopen zondag vond de virtuele Grand Prix van Bahrein plaats, maar een groot deel van de Formule 1-grid schitterde door afwezigheid.

Lando Norris van McLaren en Williams-rijder Nicholas Latifi waren de enige twee uit het huidige veld die zich ook beschikbaar stelden voor de virtuele race, die gewonnen werd door Renault-testcoureur Guan Yu Zhou. Ze hoeven er geen rekening mee te houden dat ze bij een van de volgende wedstrijden gezelschap krijgen van Gasly en/of Kvyat.

Alpha Tauri-teambaas Franz Tost vertelde aan Motorsport-Total.com: "Ik heb beide rijders via de telefoon gesproken en ze zijn allebei niet te porren om virtueel te racen in plaats van het echte werk. Pierre had wel een simulator, maar hij verblijft momenteel in een hotel in Dubai en beschikt daar niet over het juiste materiaal. En Daniil vindt er gewoon niks aan."

Zelf is Tost ook geen fan van de simraces. "Ik heb de race van afgelopen zondag gemist omdat ik de zender die het uitzond niet kon ontvangen. Maar ik moet toegeven, het is niet mijn wereld. Mijn idee van autosport is gewoon anders. De jeugd is er wel in geïnteresseerd en we hebben ook een eigen esports-team. Het is een potentiële markt voor de toekomst die mogelijk interessant kan zijn voor onze sponsors en jonge fans raken zo meer betrokken bij de sport."