Max Verstappen soeverein naar winst in simraces

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft in de virtuele racewereld weer eens van zich doen spreken. In de 'Real Drivers Never Quit'-competitie van Team Redline schreef de Nederlander beide simraces op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona op zijn naam. Verstappen was foutloos en gaat na deze twee zeges fier aan kop in het kampioenschap.

Het deelnemersveld bestond uit meer dan veertig rijders en daar zat een flink aantal uit de Formule 1 bekende namen bij. Naast Verstappen deden bijvoorbeeld ook Lando Norris, Stoffel Vandoorne, Nelson Piquet en Juan Pablo Montoya mee. De grid bevatte verder coureurs uit diverse klasses die het tegen elkaar opnamen in een GTE-wagen van BMW of Porsche.

Race 1

Verstappen koos voor de Porsche en troefde Norris nipt af voor de pole position voor de eerste race. Bij de rollende start was de Nederlander scherp en sloeg meteen een gaatje. Norris lette minder goed op en verloor meerdere posities bij de start. Vervolgens bouwde Verstappen zijn voorsprong elke ronde verder uit en de winst kwam geen moment in gevaar. Aan de streep was het gat met de nummer twee - Larry ten Voorde - 9,6 seconden.

Race 2

De tweede race was eigenlijk van hetzelfde laken een pak. Verstappen pakte wederom de pole position, dit keer met een verschil van vier tienden, en verdween na de start aan de horizon. Ten Voorde legde opnieuw beslag op de tweede positie en Ayhancan Guven completeerde het podium.

'Ik hou van winnen'

Tegenover Verstappen.nl gaf de Nederlander een reactie op zijn succesvolle optreden in de virtuele racewereld: "Ik heb veel plezier gehad. De auto voelde goed aan. Daarnaast vind ik het een leuke baan, we kennen het circuit goed als coureurs. Ik hou van winnen. Soms is de strijd op de baan leuk, maar soms is met een grote voorsprong winnen ook leuk. Je kon zien dat de mannen achter mij steeds sneller werden, dus mijn voorsprong in race twee was al stukken minder."

Komende vrijdag staan de volgende races op het programma. Pas vlak voor aanvang van die wedstrijden wordt bekendgemaakt op welk circuit en met welke auto de coureurs zullen rijden. Verstappen: "De baan maakt mij niet veel uit. Het ligt vooral aan de auto. Het wordt interessant waar we de volgende keer in gaan rijden. Misschien wel NASCAR waar ik nog nooit in heb gereden. Ik weet het niet, dus we zullen het gaan zien."