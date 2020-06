Ecclestone wilde comeback Montoya naar F1 regelen

Voormalig F1-supremo Bernie Ecclestone probeerde Juan Pablo Montoya ooit te overtuigen om terug te keren naar de sport. Uit de gratie bij McLaren schrapte de Colombiaan medio 2006 zijn zes jaar oude Formule 1-carrière ten gunste van een langdurige Nascar-deal. De 44-jarige Montoya zegt dat hij nooit spijt heeft gehad van die overstap.

De invloed van Ecclestone is altijd groot geweest. Wat goed was voor de Formule 1 probeerde de kleine grote man te realiseren.

Toen Montoya niet wilde terugkeren was het ook snel afgelopen met het gesprek, zo zegt de Colombiaan in gesprek met Antena 2: ""Toen ik wegging was het voor mij al een afgesloten hoofdstuk omdat er niets goeds was voor mij in de Formule 1 en ik tekende een contract van vijf jaar met Chip Ganassi. Daarna heeft Bernie Ecclestone me gebeld, maar ik wilde niet terug naar Europa. Hij zei gewoon 'ah, ok, bedankt '."

Kans Montoya bij Ferrari

Montoya denkt dat hij misschien ooit een kans maakte om bij Ferrari te rijden in de Formule 1, maar zijn carrière viel precies samen met de meest succesvolle jaren van Michael Schumacher.

"Als Michael er niet was geweest, had ik het overwogen omdat Ferrari een geweldig team was en dat is het nog steeds. Schumacher was op dat moment de nummer 1 en dat nummer 2 zijn sprak me helemaal niet aan."

Moeilijke relatie Raikkonen

Montoya gaf ook toe dat teamgenoot Kimi Raikkonen bij McLaren niet gemakkelijk was om mee om te gaan, iets wat we van Kimi vaker horen.

"Er waren geen grote problemen, maar het was moeilijk om een ​​relatie met Kimi te hebben omdat hij er niet veel aan deed. We deden de vergaderingen en zo, maar hij kwam er niet veel aan toe om sociaal te zijn."

Tot slot zei Montoya dat hij graag terug wil naar Europa om de jonge carrière van zijn zoon Sebastian opnieuw te ondersteunen. "Het probleem is dat het testen al is begonnen en we hebben geprobeerd te reizen, maar ze vertelden ons op het vliegveld dat atleet zijn geen essentiële taak is", zei hij.