Daniel Ricciardo: "Coronavirus stopt silly season in de F1 niet"

Daniel Ricciardo denkt niet dat met het stilleggen van de Formule 1 het silly season voor 2021 zal beïnvloeden. Voormalig F1-coureur Mika Salo zei onlangs dat vanwege het coronavirus, niet alleen Grands Prix maar ook contractbesprekingen zullen worden uitgesteld.

Mensen nemen gewoon beslissingen

De goedlachse Renault-coureur denkt daar echter anders over: "Alles is nu verknald en het is moeilijk te zeggen, maar mijn beste gok is dat de mensen de beslissingen zullen nemen die ze willen nemen, ongeacht hoe de dingen zijn veranderd."

De Australiër loopt aan het einde van dit jaar uit zijn contract bij het Franse team. Ricciardo geeft toe dat de mogelijkheid er is dat hij volgend jaar voor een ander team zal rijden. Het coronavirus zal hem niet tegenhouden om de volgende grote stap in zijn carrière te nemen.

"Ik vind het moeilijk te geloven dat iemand een éénjarige overeenkomst zou ondertekenen om daarna een vrij man te zijn voor 2022 vanwege de risico's die dat met zich meebrengt. Tenzij je in een unieke situatie zit, is een jaar normaal gesproken verre van ideaal, dus ik stel me voor dat alle contracten die vanaf nu worden getekend, zullen overgaan van de oude naar de nieuwe reglementen die nu pas in 2022 in de Formule 1 gaan gelden."

"Het maakt het interessant als je bedenkt dat de meesten van ons niet meer gecontracteerd zijn na dit jaar, behalve Max en Charles," voegde hij eraan toe. Er hangt nu zoveel in de lucht dat alles mogelijk lijkt."