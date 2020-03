Helmut Marko over telefoontje Max Verstappen: "Hij belde me om te zeggen dat hij doodsbang was"

Het Coronavirus zet de Formule 1-wereld on hold. Het seizoen zou eigenlijk worden geopend in Australië, maar door het virus werd het raceweekend net voor het begin gecanceld.

Na het uitstellen van de Australische Grand Prix volgde er snel een aantal races meer. De Chinese Grand Prix was al uitgesteld vanwege de uitbraak van het Coronavirus. De FIA kwam met een verklaring dat de Grands Prix van Vietnam en Bahrein werden uitgesteld, even later volgde ook de Nederlandse, Spaanse en Azerbeidjaanse Grand Prix. De Grand Prix van Monaco werd ook uitgesteld, maar de organisatie kan de race niet opnieuw inplannen. De race in het prinsendom is door de organisatie gecanceld.

Over het niet doorgaan van de Grand Prix van Australië kwamen verschillende mening naar buiten. McLaren kampte tevens met een teamlid dat positief getest was op het Coronavirus, desondanks hield Helmut Makro zijn mening niet voor zichzelf. Hij vond namelijk dat “het virus overschat is” en ze “gewoon hadden kunnen racen in Melbourne.”

Helmut Marko hoopt dat Verstappen immuun wordt

Zijn coureur Max Verstappen, die nu oefent op de simulator, was wel een beetje bang. Red Bull Racing-adviseur Dr. Helmut Marko vertelt over de emotionele wereld van zijn superster Max Verstappen. “Hij vertelde me aan de telefoon dat hij doodsbang was om besmet te raken”, zei de Oostenrijker, die de Nederlander met een knipoog adviseerde: "Het beste is, als hij zorgt dat hij nu besmet raakt. Met zijn 22 jaar is hij geen risicofactor, maar daarna zou hij immuun zijn voor zijn titelreis", zo vertelt hij tegen Krone.

Max Verstappen vermaakt zich wel. De 22-jarige Limburger neemt aan veel onlineraces deel. Hij is onder andere actief op iRacing, maar hij doet niet mee met de officiële onlineraces van de Formule 1.

Verschillende landen zijn inmiddels volledig op slot. In de andere landen geldt het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven en voldoende afstand te houden. Deze voorzorgsmaatregelen, die in Nederland door het RIVM worden uitgebracht, worden door velen opgevolgd. Zo ook door de Formule 1-coureurs. Wanneer het Formule 1-seizoen weer van start gaat, is nog onduidelijk.