Lehto: "Terugkeer Alonso in de F1 wordt moeilijk vanwege gebrek aan respect"

Fernando Alonso kan moeite hebben om een ​​team te vinden dat bereid is om mee te werken aan zijn terugkeer naar de Formule 1 in 2021. De Spanjaard reed van 2001 tot en met 2018 in de Formule 1 en werd twee keer wereldkampioen met Renault. Stiekem hoopt hij nog eens terug te keren in de Formule 1 maar die tijd lijkt voor de 38-jarige coureur voorbij

Dat is de mening van voormalig F1-coureur JJ Lehto, nadat deuren voor gevatte Spanjaard bij Ferrari, Red Bull, Mercedes en zelfs McLaren naar verluidt allemaal gesloten zijn.

Alonso's gedrag schandalig

Lehto denkt dat de laatste druppel voor de meeste teambazen in de paddock de manier is geweest waarop de 38-jarige Alonso zich gedroeg tijdens de samenwerking tussen McLaren en Honda.

De Finse Lehto, die in 1994 vervangen werd door Jos Verstappen bij Benetton, vertelde tegen de krant Iltalehti: "Het gebrek aan respect voor Honda was echt schandalig. De manier waarop hij tegen zijn werkgever blafte en op hun voeten stampte. Dat gedrag zal zeker door geen enkele fabrikant onopgemerkt zijn gebleven."

Ook problemen bij Ferrari en McLaren

Sommige critici van Alonso zeggen zelfs dat het gedrag van de tweevoudig kampioen ook problematisch was tijdens zijn eerdere dienstverbanden bij Ferrari en McLaren in 2007. Lehto: "Hij is ongetwijfeld een geweldige coureur. Maar als je bedenkt hoeveel bruggen hij heeft verbrand, kun je je afvragen of een team bereid is het risico te nemen."

"Alonso heeft sinds 2018 ook niet goed met een F1-auto gereden. Om nog maar te zwijgen van het feit dat hij al behoorlijk oud is. Er zijn jongere en goedkopere coureurs op de markt waarmee je makkelijker om kunt gaan."