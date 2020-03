Charles Leclerc over Ferrari-motor: "Dat gedoe is voor mij afgesloten"

Charles Leclerc vertrouwt zowel Ferrari als de FIA om alles boven tafel te krijgen en zegt voor hem dat de motor-affaire van 2019 voor hem een afgesloten hoofdstuk is. Vorig seizoen hebben rivalen de legaliteit van de motor van Ferrari's in twijfel getrokken.

Ze schreven naar de FIA om het brandstofstroomsysteem van de motor te onderzoeken, wat resulteerde in twee technische richtlijnen. Ferrari had daarna te kampen met snelheidsverlies op de rechte stukken en had duidelijk minder tempo dan de races ervoor.

Dit leidde ertoe dat Max Verstappen het Italiaanse team beschuldigde van vals spelen, maar op geen enkel moment was daar een definitief bewijs van. Eerder dit jaar bereikte de FIA een geheime overeenkomst met Ferrari over de power unit.

Leclerc heeft vertrouwen in de FIA

Leclerc werd tijdens het weekend voor de Australische Grand Prix gevraagd hoe hij erover dacht. Tegenover de aanwezige media waaronder GPToday.net verklaarde hij: "Ik vertrouw mijn team volledig, daarover heb ik geen twijfel. Ik vertrouw de FIA om ervoor te zorgen dat alles in orde is. Voor mij is het een afgesloten hoofdstuk, ik kijk liever naar de toekomst."

Boodschap aan rivalen

De 22-jarige Ferrari-coureur vertelde ook dat hij volledig begrijpt dat de FIA de details van het onderzoek en de overeenkomst niet vrijgeeft, ook al zou dat betekenen dat de rivalen niet te zien krijgen wat er heeft gespeeld. Hij heeft een boodschap voor zijn concurrenten.

"Zij moeten de FIA vertrouwen geven voor het werk dat ze doen. Ik denk dat het volkomen begrijpelijk is dat ze niet absoluut alles uitleggen. Als je dit allemaal openbaar maakt, dan maak je al het werk dat het team heeft gedaan openbaar. Het is voor mij te begrijpen dat dit niet naar buiten wordt gebracht."