Renault heeft geen interesse in Sebastian Vettel

Cyril Abiteboul heeft de geruchten over een komst van Sebastian Vettel naar Renault de kop ingedrukt, aan de andere kant is de teambaas bang om Daniel Ricciardo kwijt te raken aan het einde van het seizoen.

"Hij zal alleen blijven als wij een goede basis kunnen bieden", verklaarde Abiteboul aan het Franse Canal Plus. "Ik heb hier eigenlijk nog geen antwoord op dus we zullen moeten wachten tot de eerste races van het seizoen gereden zijn. Wij vragen ons af of wij een stap hebben gemaakt en of wij meer vertrouwen hebben dan in 2019."

De Fransman geeft toe dat Ricciardo een belangrijke schakel kan worden in het 'Silly Season'. Als Ricciardo vertrekt zal volgens de Franse media Sebastian Vettel de ideale kandidaat zijn om hem te vervangen. "Ik zeg er geen nee tegen, hij is een viervoudig wereldkampioen en een uitstekende coureur. Ik heb al met hem samengewerkt en ben al wereldkampioen met hem geworden".

Abiteboul gaf aan dat Christian Lundgaard een betere kandidaat zal zijn om Ricciardo te vervangen: "Lundgaard is zeker een optie, maar hij zal dit jaar zich moeten bewijzen in de Formule 2. Maar, onze prioriteit is het verlengen van Daniel Ricciardo. Het idee om een team om hem heen te bouwen is vanaf dag één een doel voor beide partijen geweest", zo sloot de directeur van Renault af.