Gunther Steiner: "Ik weet niet of F1 dit seizoen nog van start gaat"

Gunther Steiner zegt dat hij niet zeker weet of en wanneer het F1-seizoen van 2020 van start gaat. Vlak voor de training van vrijdag vorige week werd de Australische Grand Prix afgelast vanwege een bevestigde coronaviruszaak binnen het McLaren-team. Uit onderzoeken blijkt dat de medewerker nu symptoomvrij is.

Ook Bahrein en Vietnam zijn uitgesteld en ook de Nederlandse en Spaanse Grand Prix zullen onwaarschijnlijk plaats gaan vinden op hun oorspronkelijke datum. Sport is voorlopig verboden in Baku, de circuits van Paul Ricard en Austin zijn gesloten en er hangt een gigantische wolk over het hele wereldkampioenschap 2020.

Geen idee

In een gesprek met Ziggo Sport zei Steiner: "Gaan we dit jaar racen? Geen idee. De komende dagen zullen we kijken hoe dit jaar er uit kan zien. Ik verwacht dat we gaan racen. Hopelijk krijgt de wereld dit virus onder controle en kunnen we gaan beginnen."

Liberty Media en de FIA ​​hebben forse kritiek gekregen voor hun optreden tijdens de annulering in Melbourne, maar de wereldkampioen van 1980, Alan Jones, vindt dat oneerlijk.

"Achteraf gezien is het heerlijk om twintig races te hebben. Ik kan ze niet kwalijk nemen dat ze hierheen zijn gekomen. Het is gewoon versneld en ik denk niet dat iemand dat had voorzien. Ik denk dat ze dachten dat ze het wel zouden kunnen oplossen."