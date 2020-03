Max Verstappen reageert op wel of niet doorgaan GP Australië

Het is een hot topic op dit moment: Het Coronavirus. Veel coureurs en teams wachten rustig het oordeel van de FIA af, maar Lewis Hamilton was eerder al duidelijk. De Brit vond het bizar dat het gewoon doorgaat, tot nu toe.

Vandaag kwam naar buiten dat het teampersoneel van McLaren en andere teams zijn getest op het virus, waarbij minimaal één test positief was. Hierdoor besloot McLaren zich terug te trekken uit het raceweekend. Max Verstappen mocht op twee meter geïnterviewd worden, handenschudden was verboden en hoesten is meteen de sessies verlaten.

Toch wist GPToday.net de 22-jarige Red Bull Racing-coureur even te spreken. "Het is natuurlijk niet geweldig wat er op dit moment gebeurt, maar je probeert gewoon de richtlijnen te volgen. Ik ben geen dokter, dus ik weet natuurlijk niet echt hoe ik dat moet aanpakken. Ik volg gewoon wat mensen me vertellen en dat is op dit moment het beste wat we kunnen doen."

Max probeert er zelf niet teveel over te denken. "Ik probeer er persoonlijk niet teveel aan te denken. Natuurlijk hoop ik dat alles door zal gaan, maar het hangt ervan af wat mensen zullen beslissen, de mensen met kennis zullen beslissen. Ik denk dat we daar maar op moeten wachten."

Op dit moment is er een spoedvergadering in Australië over het doorgaan van de Grand Prix. Het zou de eerste race van het seizoen zijn, maar daar lijkt verandering in te komen. Veel mensen in de Paddock hebben te horen gekregen dat de Grand Prix niet doorgaat.