Live: Crisisoverleg in Melbourne over eventueel doorgaan Grand Prix

Het lijkt erop dat alle seinen op rood gaan voor de Grand Prix van Australië. Op het moment van schrijven vindt er in Melbourne, 00:30 plaatselijke tijd, crisisoverleg plaats over het al dan niet doorgaan van de Grand Prix, en zo ja in welke vorm.

Bronnen bij diverse teams houden er al rekening mee dat de race afgelast zal worden en iedereen terug naar Europa mag vliegen. Ook wordt er meteen de situatie van de komende race besproken.

F1-kalender 2020

Het seizoen van 2020 zou het langste F1-seizoen ooit moeten worden, maar mogelijk wordt het zelfs het kortste seizoen ooit. Met 22 races op de F1-kalender van 2020 was niet iedereen blij. China is daar al afgehaald, Vietnam zal zo goed als zeker ook niet doorgaan en met alle teambazen in overleg in Melbourne lijkt het erop dat ook de eerste Grand Prix in Australië niet doorgaat.

Hmmm. Its Friday here. The 13th. ? #F1 — Damon Hill (@HillF1) March 12, 2020

Dutch Grand Prix

Over enkele minuten geeft Premier Rutte een persconferentie over extra maatregelen om het coronavirus in te dammen. Deze gevolgen kunnen ook voor de Grand Prix van Nederland grote gevolgen hebben, ondanks dat het nog ruim anderhalve maand duurt voor de Formule 1 naar Nederland komt.

Geruchten

Er zijn veel geruchten sinds het moment dat McLaren bekendmaakte dit weekend niet deel te nemen aan de Grand Prix in Australië. Het lijkt allerminst waarschijnlijk dat van de eerste vier races er één verreden gaat worden. In Australië wordt nu overleg gepleegd, Bahrein volgende week zal mogelijk ook een probleem worden, net als daarna Vietnam en China is al afgezegd.

Dat zou betekenen dat, als het niet de spuigaten uitloopt, dat de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort mogelijk de eerste Grand Prix van het seizoen kan worden. Echter, andere geruchten melden dat de eerste drie Europese Grands Prix uit veiligheid ook afgelast gaan worden en de situatie op dat moment wordt bekeken om het seizoen te starten in Azerbeidzjan.

Update 16:10

Grand Prix Australië gaat door

De Grand Prix van Australië gaat door. Midden in de nacht meldt Sky Sports-verslaggever Craig Slater dat hij heeft vernomen dat de teambazen, FOM en FIA vlak na 2:00 uur in de nacht klaar waren met hun bespreking en er besloten is om de Grand Prix toch door te laten gaan, ondanks dat McLaren zich terug heeft getrokken.

Update 16:29

Grand Prix van Australie gaat toch niet door!

Er doen twee verhalen de ronde momenteel, maar Andrew Benson van de BBC zegt geinformeerd te worden door twee hoge officials dat de Grand Prix van Australië niet doorgaat.

Two senior F1 sources tell BBC Sport the Australian Grand Prix has been called off. No official confirmation yet from F1 or the FIA — Andrew Benson (@andrewbensonf1) March 12, 2020

Coronavirus te krachtig voor GP Australië

Er wordt veel gesuggereerd, maar tot nu toe gaat de Australische Grand Prix door. De FIA zal over een klein half uur met een statement komen, dat de Grand Prix toch niet doorgaat.

Monaco komt met statement

De organisatoren maken zich lichte zorgen over de Grand Prix van Monaco. Nadat China en waarschijnlijk Australië niet doorgaan, heeft de organisatie een statement naar buiten gebracht. Ook kregen wij te horen dat het jaarlijkse festival in Afrika voor de Formule 1-fans niet doorgaat. Het statement van de organisatoren van de Grand Prix is hier te lezen.

Update: 18:26

FIA komt zo met een statement

De FIA zal zo met een statement komen. Volgens de geruchten zal het gaan over het cancellen van de Grand Prix van Australië. Als dat het geval is, zullen er een hoop dingen veranderen op de kalender. Ook kregen wij te horen dat de Nederlandse Grand Prix steeds meer maatregelen moet treffen voor het Coronavirus. Ook deze Grand Prix is nu in dubio.

Update 18:59

Eerste personeel komt binnen

Het eerste personeel van de Grand Prix van Australië is zojuist het paddock binnengekomen. De teamleden zullen rond 7:00 arriveren. Chase Carey en zijn team zijn nog steeds bezig over het doorgaan van de Grand Prix. Het is inmiddels 5:00 in Australië.

Update 19:41

Per GP de ziektemeldingen

Update 20:44

Over een paar uur gaan de hekken al open op het circuit...

Het zal toch niet? “Als er afzegging plaatsvindt door een groot geval van overmacht dat voorafgaand aan de keuring van de wagen en de sportieve checks is gedaan, hoeft de race-promoter niet te voldoen aan de vergoeding die wel is toegezegd voor dat evenement."



Teamleden hebben inmiddels een bericht ontvangen om gewoon om 7:50 aanwezig te zijn in de paddock voor de briefing. Het volgende staat in het bericht: "Geachte iedereen, zoals gepland zal alles doorgaan. Ben om 7:50 aanwezig bij je eigen tent voor de briefing."

Update 21:42

Australische Grand Prix opent deuren

Het teampersoneel is inmiddels binnen en de eerste race is van start gegaan. Het lijkt erop dat de coureurs gewoon van start zullen gaan in de eerste vrije training. In Nederland is het dan 02:00, maar wij zullen jullie van alle updates voorzien. Als dit het geval is, dan zullen er veel boze blikken gericht zijn op Liberty Media.

Current view over #AusGP circuit. No sign of packing up, staff are arriving and the 2 seater #F1 car now doing laps. pic.twitter.com/KDbIhwnOD3 — Shayne Whiteley (@newsheli) March 12, 2020

Friday the 13th in the world of #F1 pic.twitter.com/HodXiQxKUt — Phillip Horton (@PHortonF1) March 12, 2020

Breaking- Chairman of the Aust GP Corp Paul Little tells me the Melb Grand Prix WILL be going ahead as planned over next three days @TheTodayShow — Christine Ahern (@ChristineAhern) March 12, 2020

Update 22:15

Minardi 2-seater op de baan

De eerste actie is vanochtend vroeg toen de zon nog maar net op kwam begonnen. Op het circuit van Albert Park was de Minardi 2-seater te horen. Het lijkt erop dat het eerste F1-weekend dan echt is begonnen!

The 2-seater is definitely on track pic.twitter.com/SHBSJFsZyp — Jac & West McLaren (@Jacqui_and_West) March 12, 2020

GRAND PRIX: the Uber 2-seater F1 car is performing hot laps around the circuit this morning. Business as usual despite rumours the race will be cancelled @10NewsFirstMelb @Studio10au pic.twitter.com/7DqtNG2NFF — Jayde Cotic (@JaydeCotic) March 12, 2020

Voorzitter org commitee GP Australie zegt net op channel 10 network dat de race gewoon doorgaat. Grote evenementen als AFL football gaan ook door zegt regering. — Olav Mol (@Olav_Mol) March 12, 2020

Het news in australie net pic.twitter.com/SWegQDa9fO — Olav Mol (@Olav_Mol) March 12, 2020