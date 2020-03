Organisatoren GP Monaco komen met statement over Coronavirus

De organisatoren van de Grand Prix van Monaco hebben een verklaring uitgebracht omtrent de aanhoudende Coronavirus-situatie.

De race zal naar verwachting doorgaan zoals gepland op 24 mei en de voorbereidingen voor het evenement zijn begonnen.

De Chinese Grand Prix is gecanceld, terwijl Bahrein achter gesloten deuren zal plaatsvinden. De Grand Prix van Australië van dit weekend is in grote twijfel, nadat McLaren zich terugtrok vanwege een bevestigde viruszaak binnen het team.

Statement over de GP van Monaco

De Automobile Club de Monaco heeft donderdag een verklaring vrijgegeven met informatie over het race-evenement dat over iets meer dan twee maanden gepland staat.

“De Automobile Club de Monaco (ACM), organisator van de Grand Prix de Monaco Historique (8-10 mei 2020) en de Grand Prix-race van de Formule 1 (21-24 mei 2020), is zich volledig bewust van de verspreiding van de Covid- 19 en de zorgwekkende situatie die dit met zich meebrengt”, aldus de organisatoren in een verklaring.

“Dit zijn de redenen waarom de ACM permanent in contact staat met de Overheidsinstanties, de FIA en de Formula One Group (FOG). De voorbereidingen voor de opbouw van het circuit zijn net begonnen met de eerste aanleg van de komende dagen. De ACM staat klaar om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en zal blijven voldoen aan alle maatregelen zoals aanbevolen door de officiële gezondheidsautoriteiten."

De organisatie zal iedereen op de hoogte houden. "We zullen u ook blijven updaten naarmate de situatie zich ontwikkelt. Op basis van de meest recente informatie die aan de ACM is verstrekt, wordt verwacht dat zowel de Grand Prix de Monaco Historique als de Grand Prix Formula 1 2020 momenteel plaatsvinden op de data zoals oorspronkelijk gepland."