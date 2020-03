Breaking: McLaren trekt zich per direct terug van Australische Grand Prix!

McLaren heeft zojuist bekend gemaakt dat het niet deel zal nemen aan de Australische Grand Prix van komend weekend doordat er teamleden besmet zijn met het coronavirus. Dat heeft het team donderdagavond Australische tijd bekend gemaakt.

Verklaring McLaren

"Het teamlid dat getest is op het coronavirus en zichzelf in isolatie heeft geplaatst zodra de symptomen naar boven kwamen wordt momenteel behandelt door de lokale gezondheidsautoriteiten. Het team heeft zich op deze mogelijkheid voorbereid en heeft doorlopende ondersteuning voor zijn werknemer, die nu in een quarantaineperiode komt. Het team werkt samen met de relevante lokale autoriteiten om hun onderzoeken en analyses te ondersteunen."

"Zak Brown, CEO van McLaren Racing, en Andreas Seidl, teammanager van McLaren F1, hebben de Formule 1 en de FIA vanavond op de hoogte gebracht van de beslissing. De beslissing is genomen op basis van een zorgplicht, niet alleen voor werknemers en partners van McLaren F1, maar ook voor de concurrenten van het team, Formule 1-fans en bredere F1-belanghebbenden."

Geen race in Melbourne

Het nieuws gaat momenteel snel dat het amper bij te houden is. Een bron binnen de paddock vertelde aan GPToday.net: "Ik verwacht niet dat de race nu door zal gaan. De dokter op het circuit in Melbourne heeft gezegd dat als er een besmetting is met covid-19 dat hij de race niet kan plaatsvinden. Aangezien we nu in deze situatie zitten ga ik er vanuit dat dit scenario waarheid gaat worden."

"Daarnaast zijn er geruchten dat naast McLaren en Haas, ook teamleden van Williams, Ferrari en Alpha Tauri besmet zijn geraakt. Net als een hardnekkig gerucht dat één van de coureurs symptomen heeft van corona."