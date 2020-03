Max Verstappen reageert op Ferrari-motor: "Iedereen moet gelijke kans hebben"

Toen Ferrari vorig jaar de snelheid niet meer had na een technical directive van de FIA zorgde Max Verstappen voor nogal wat opschudding. De Red Bull-coureur staat bekend om zijn directe mening die hij niet onder stoelen of banken steekt en dat kunnen vooral de fans zeer waarderen.

Ferrari reed illegaal

Het vermoeden bestaat dat Ferrari met een illegale wagen reed, waarop Verstappen reageerde op het plotselinge gebrek aan snelheid: "Dat krijg je als je stopt met vals spelen."

Inmiddels is bekend dat de FIA met Ferrari een geheime overeenkomst heeft gesloten om dit boek dicht te kunnen klappen. Zo ging het echter niet, want al bijna twee weken houdt dit dossier de Formule 1 in zijn greep. Zeven Formule 1-teams willen de FIA voor de rechter slepen als ze geen openheid van zaken geven.

Verstappen diplomatiek

In de paddock van Melbourne werd Max Verstappen gevraagd naar zijn mening over de huidige situatie. Het lijkt erop dat de 22-jarige Red Bull-coureur zijn lesje heeft geleerd: "Ik laat het over aan de teams. Het is voor iedereen belangrijk dat we allemaal een gelijk speelveld krijgen. Dat is wat we allemaal willen en meer kan ik er niet over zeggen."

"Ik denk dat de FIA in het verleden de juiste beslissingen heeft genomen, dus laten we afwachten wat de teams en de FIA samen gaan doen."