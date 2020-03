FIA-president Jean Todt sloot zelf geheime overeenkomst met Ferrari

Jean Todt heeft onthuld dat hij met Chase Carey heeft overlegd voordat hij de geheime overeenkomst met Ferrari over de legaliteit van de motor van het Italiaanse team in 2019 heeft goedgekeurd.

Schriftelijke verklaring

FIA-voorzitter Jean Todt, de voormalige Ferrari-teambaas en vader van Charles Leclerc's manager Nicolas Todt, reageerde schriftelijk voor de deadline, die was opgelegd door de zeven teams, die mogelijk een rechtszaak willen beginnen tegen de FIA.

"De voorzitter informeerde en raadpleegde verschillende andere belangrijke FIA-functionarissen en Formule 1-directeur Chase Carey met als doel een consensus te bereiken over de beste manier om de zaak aan te pakken. Ik ben uiteindelijk degene die deze beslissing heeft gemaakt."

F1 CEO Carey reageerde ook op de teams in een korte brief, waarin hij erop aandrong dat Liberty Media 'geen rol' speelde in de schikking.

Niet tegen Ferrari

De boosheid van de zeven teams wordt uitgelegd door Renault-teambaas Cyril Abiteboul tegenover Canal Plus: "We zijn niet tegen Ferrari. Wat we willen is de nuances van de sport waarin we werken volledig begrijpen.We willen ook precies weten wat het is vanuit een technisch oogpunt, gewoon om ervoor te zorgen dat we niet hetzelfde doen en welke regeling heeft geleid tot deze overeenkomst."

"We willen weten wat er in de overeenkomst staat. Wat zijn de voorwaarden? We zouden ons allemaal veel comfortabeler voelen als dit verhaal eenmaal is onderzocht."