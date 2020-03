Foto's: Renault toont weinig vernieuwde kleuren van RS20 in pitstraat Melbourne

Het Renault-team heeft zojuist in de pitstraat van het Albert Park-circuit haar nieuwe kleuren voor 2020 getoond. Het Franse team is het laatste team in de paddock dat haar kleuren nog moest bekend maken, en daarom waren er verwachtingen dat de kleuren wel eens anders op de wagen gezet zouden worden.

Niets is minder waar, want Daniel Ricciardo en Esteban Ocon stonden met vrijwel dezelfde livery tijdens de presentatie als de RS19. Wel toonde het team een nieuwe grote sponsor: DP World is toegetreden als partner van het team. Volgens Renault is de officiële teamnaam nu ook Renault DP World F1 Team.