Mark Webber: "Lewis Hamilton is completer dan Michael Schumacher"

Mark Webber reed van 2002 tot en met 2013 in de Formule 1. Het zorgde ervoor dat de Australiër tot 216 races in de F1 kwam met 9 overwinningen. Hij reed in de Formule 1 tegen zowel Michael Schumacher als Lewis Hamilton en maakt een vergelijk tussen de twee grootheden.

Hamilton en Mercedes zijn hongerig

De 43-jarige coureur blikt kort vooruit hoe hij tegen Lewis Hamilton en Mercedes aankijkt: "Lewis Hamilton is extreem hongerig en gemotiveerd, net als Mercedes sinds het leiderschap van Toto Wolff. Ze zijn een geweldige combinatie en dat is nog steeds een beangstigend vooruitzicht voor de concurrentie."

"Je weet natuurlijk nooit wat er tijdens de eerste race in Melbourne zal gebeuren, het is altijd een beetje een loterij met voorbereidingen, maar iedereen is hier en daar een beetje roestig. Maar ik denk dat Lewis Hamilton zeker honger heeft naar nieuw succes."

Hamilton is completer

In de vergelijking tussen Hamilton en Schumacher is Webber zeer stellig: "Lewis is absoluut beter, daar bestaat geen twijfel over. Ik denk dat hij completer is dan Michael. Ik denk dat hij die resultaten op een technisch schonere manier heeft uitgevoerd, gewoon door middel van wheel-to-wheel gevechten en geen echte trucjes in zijn contracten met de andere coureurs."

"Ik denk dat hij daar zeker op grote hoogte is. Ik bedoel, uiteraard Alain Prost, want hoe zet je hem weg tegen Niki Lauda, Jackie Stewart of Ayrton Senna? Het is duidelijk dat Michael er absoluut is, hij heeft alle records op het gebied van kampioenschappen en race-overwinningen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Lewis die kan overstijgen."