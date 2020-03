Max Verstappen: "Hoop dat we in Melbourne direct kunnen strijden om de overwinning"

Over enkele dagen begint de eerste Grand Prix van het seizoen. Ondanks onzekerheden de afgelopen week door het coronavirus gaat de Australische Grand Prix gewoon door, inclusief publiek. Max Verstappen hoopt daar een goede start te maken en meteen mee te doen om de overwinning.

Daarbij kan Verstappen ook de jongste wereldkampioen ooit worden, maar dit jaar is dan wel zijn laatste kans. Die titel kan hij afpakken van Sebastian Vettel, die nu dit record in handen heeft.

Goede start in Australië

Belangrijk zal zijn voor Red Bull Racing, Verstappen en Honda om in Melbourne meteen goed voor de dag te komen. Tijdens de wintertests zag het er goed uit maar dit zegt nog niet altijd alles.

De 22-jarige Nederlander is echter hoopvol dat het een goed seizoen kan worden, maar zou teleurgesteld zijn als hij weer met een achterstand op Mercedes moet beginnen. In gesprek met de Telegraaf zegt Verstappen: "Ik hoop dat we direct kunnen meedoen. Dan hoeven we nog niet per se de snelste te zijn, maar we moeten minimaal binnen twee à drie tienden van de kop zitten. Dan weet je: het seizoen is nog lang en er kan nog veel gebeuren."

"Als we een halve seconde langzamer zijn, gaat het lastig worden. Zeker met de normale ontwikkelingscurve van Mercedes ga je dat niet makkelijk bijbenen. Als het zo is? Dan zou dat pijnlijk zijn. Maar ik kan daar niets aan veranderen."

Ontwikkeling Red Bull

Hoewel Verstappen spreekt over de ontwikkelingscurve van Mercedes is van Red Bull bekend dat het Oostenrijkse team, gevestigd in het Engelse plaatsje Milton Keynes, ook altijd beschikt over een goede doorontwikkeling tijdens het seizoen. Veel zal afhangen van de start tijdens het seizoen en de eerste paar races, anders verschuift de focus mogelijk naar 2021.