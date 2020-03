Ocon en Ricciardo: "Moeten Hamilton niet afkraken, maar trots op hem zijn"

Zevenvoudig Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo is trots op Lewis Hamilton, die volgens hem de afgelopen jaren goed werk heeft verricht. De Brit reed met een betere bolide dan de rest, maar dat maakt voor de Australiër niet uit. Hamilton heeft in de afgelopen zes jaar, vijfmaal het kampioenschap gewonnen. Alleen Nico Rosberg zat hem in de weg om er zes op een rij te hebben.

Hamilton heeft de beste auto

Sommige coureurs, zoals Max Verstappen, denken dat Hamilton zoveel overwinning heeft behaald dankzij de beste auto en zelfs niet onder druk staat omdat hij geen rivaal heeft om tegen te racen. Mercedes voert vaak teamorders uit waarbij Valtteri Bottas dan als wingman van Hamilton figureert.

Collega Daniel Ricciardo meent dat Lewis Hamilton prima werk levert en ondanks dat hij de beste auto heeft nog wel moet presteren. "Lewis had de afgelopen jaren de beste auto en was misschien wat gemakkelijker af dan anderen. Maar juist daarom waren er veel mensen die Lewis niet de juiste positiviteit gaven, maar hij deed het wel goed", zei Ricciardo.

"Ik kan mezelf indenken bij verschillende momenten van Lewis, want ik heb zelf ook overwinningen behaald. Maar ik kan me niet met alles voorstellen. Ik ben bijvoorbeeld nog nooit in Abu Dhabi geweest voor de strijd om het kampioenschap. Maar hij doet het en staat vaak bovenaan. Door voortdurend met dit soort druk om te gaan, wordt je een sterk karakter. Het is een talent en je kunt het niet krijgen. Ik respecteer hem 100%."

Ocon zelfde visie als Ricciardo

Esteban Ocon, die met Hamilton bij Mercedes werkte, heeft dezelfde visie als Ricciardo. “Mensen zeiden altijd 'hij hoeft niet veel te doen’ tegen hem, maar dat is niet waar. Lewis heeft een heel vol leven, maar hij gebruikt zijn tijd heel goed. Na iets te hebben gedaan, is het niet gemakkelijk om terug te gaan naar de Formule 1 en hij is slim in wat hij doet. Het is verbazingwekkend wat hij allemaal doet, op en buiten het circuit."