Ho-Pin Tung over de hoge hoed van Max: "Hij kan zorgen voor spektakel"

Ho-Pin Tung komt in verschillende autosportklasses uit. De Nederlandse Chinees schat de kansen van Max Verstappen dit jaar in op 50/50.

De Formule 1-auto’s van tegenwoordig zijn erg stabiel en goed. Mercedes bewees vorig seizoen voor het vijfde opeenvolgende seizoen de beste auto te hebben gebouwd. Red Bull Racing domineerde daarvoor, maar Ferrari was nergens te bekennen op een aantal races na.

Wie beter is; Red Bull Racing of Mercedes, weet Tung niet. "Formule 1-auto's zijn tegenwoordig zo betrouwbaar. Mercedes heeft zo'n solide basis, daar kunnen ze op bouwen. Maar ik denk dat Red Bull ook goed is."

Verstappen laat vaak memorabele wedstrijden zien. De 22-jarige Limburger rijdt om te winnen en dat is af te lezen aan zijn rijstijl; alles of niets. De autosportcoureur die ook wel eens bij Ziggo Sport te gast is, zegt dat Verstappen dit seizoen voor een stunt kan zorgen. "Max kan natuurlijk altijd punten uit de hoge hoed halen op circuits die zwakker zijn voor Red Bull, waardoor ik denk dat hij boven Bottas zal eindigen in het kampioenschap."

Tung gaf Hamilton ondertussen de tip om de Grand Prix van Australië volgende week te winnen en zei: "Als je de tests bekijkt op basis van waarnemingen en cijfers, loopt Mercedes nog steeds voorop. Red Bull zit er net achter, dan is er een gat naar Ferrari. De top drie blijft de top drie, het enige verschil met vorig jaar is dat Ferrari nu iets verder achterloopt op Mercedes en Red Bull Racing."