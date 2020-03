Renault presenteert woensdagochtend haar 2020 livery op de RS20

Het Renault F1-team reed tijdens de twee testweken in Spanje rond in een zwart gekleurde RS20. Deze livery was echter tijdelijk, zo had het Franse team al aangekondigd. Voor de Grand Prix van Australië zal men de definitieve kleuren gaan onthullen, waarmee het team het gehele seizoen zal racen.

Dit gaat komende woensdag gebeuren, zo maakte het team vanmiddag bekend. Om 17:00 uur lokale tijd in Melbourne, 9:00 uur Nederlandse tijd, zullen Daniel Ricciardo en Esteban Ocon te zien zijn met de RS20 in de pitstraat van het circuit in Australië.

Veel fans hopen op een flink geel-gekleurde wagen, meer geel als het afgelopen jaar, toen de RS19 ook veel zwart betrof.