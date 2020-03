Helmut Marko: "FIA is net zo corrupt als de FIFA"

Volgens de Italiaanse media is er in de Formule 1 politieke 'oorlog' uitgebroken. Door het statement dat de FIA naar buiten bracht is de oorlog begonnen tussen de FIA, Ferrari en de teams die geen Ferrari-motor achterin hun wagen hebben liggen. Onder leiding van Toto Wolff zouden de zeven teams de aanval hebben geopend.

Juridische stappen tegen FIA en Ferrari

Het begon met de FIA ​​die aankondigde dat een vertrouwelijke regeling met Ferrari was bereikt, na een onderzoek naar de controversiële 2019-motor van het team. De zeven teams die niet verbonden zijn aan Ferrari reageerden woedend en dreigen met juridische stappen.

"Nu is het oorlog", kondigde La Gazzetta dello Sport aan. "Een oorlog om politieke invloed en geld."

FIA is net zo corrupt als FIFA

Red Bull-adviseur Helmut Marko vertelde de krant Munchner Merkur dat de situatie nog steeds een groot schandaal is. Hij vergelijkt de FIA zelfs met de corrupte organisatie FIFA.

De grote baas van Max Verstappen vertelde in het interview: "Het hele ding heeft nu FIFA-proporties aangenomen," zei hij, verwijzend naar de gerapporteerde corruptie van de Wereldvoetbalbond enkele jaren geleden.

"Er ontbreekt slechts één letter tussen de FIA ​​en de FIFA. In elke andere vereniging zou dit politieke zelfmoord door Jean Todt zijn. De FIA heeft een sport in diskrediet gebracht waarin we jaarlijks driecijferige miljoenen euro's investeren."

FIA is erg kwetsbaar

Een andere krant Italiaanse krant, La Repubblica, denkt dat het akkoord met Ferrari eenvoudigweg laat zien dat de FIA op bepaalde technische gebieden uit haar voegen barst.

"Wat er is gebeurd toont de kwetsbaarheid van de FIA aan. Ze hebben niet de middelen om deze complexe technische situaties, die tientallen engineers bij elk team bedenken, tot op de bodem uit te zoeken."

De FIA heeft gisteren gereageerd op de zeven teams door erop aan te dringen dat de geheime regeling van Ferrari die het bereikte met de FIA legitiem is.

De FIA gaf ook toe dat het 'niet volledig tevreden' was dat de Ferrari-motor legaal is, zei de FIA in een verklaring: "Dit soort overeenkomsten is een juridisch instrument dat erkend wordt als een essentieel onderdeel van elk disciplinair systeem."