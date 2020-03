Carlos Sainz in onderhandeling over nieuw contract met McLaren

Carlos Sainz heeft onthuld dat hij al in gesprek is met McLaren over een nieuw contract. De naam van de Spanjaard al enkele weken rond voor een overstap naar Ferrari voor 2021, om hem te koppelen aan Charles Leclerc.

De 25-jarige Sainz zei dat hij niet veel aandacht besteedt aan de geruchten. "Met alle respect, maar wat journalisten roepen en schrijven, daar geloof ik niet direct in. Wat ik moet doen is gefocust blijven op mijn werk met McLaren. Ik wil vooruitgang blijven zien en me blijven verbeteren als coureur."

"Op de middellange of lange termijn zie ik mijn toekomst niet in een ander team dan McLaren. We zitten in de eerste fase van onderhandelingen over een nieuw contract, dus laat een beetje tijd erover heen gaan en zie wat er gebeurt", voegde Sainz eraan toe.

Loftrompet voor teambaas Andreas Seidl

Hij zei dat hij tot nu toe onder de indruk is van het werk van de nieuwe McLaren-teambaas Andreas Seidl.

"Ik zie een team dat zeer open staat voor kritiek, maar kritiek om een beter team te maken in plaats van iets negatiefs. Het maakt deel uit van een nieuwe filosofie die Andreas heeft uitgevoerd. Er is zelfs een nieuw dieet voor de monteurs, nieuwe schema's, er zijn veel veranderingen om het team veel professioneler en vollediger te maken, het is iets waar ik graag aan meehelp."