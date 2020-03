Ferrari vertelt teamleden dat SF1000 geen winnende auto is

De wintertests in Barcelona verliepen voor Ferrari alles behalve vlekkeloos. Het team reed bijna geen snelle tijden, in tegenstelling tot voorgaande wintertests, maar was vooral in het middenveld te vinden. Daarnaast kende het team diverse problemen onder andere met de motor waardoor Sebastian Vettel een testdag eerder moest beëindigen.

Dit zorgde de afgelopen twee voor de nodige speculaties en experts die riepen dat Ferrari er niet bij zit in Melbourne en niet mee doet om de overwinning.

Crisis bij Ferrari

Volgens de laatste berichtgeving uit Italië heeft Ferrari-teambaas Mattia Binotto tegen de medewerkers van Ferrari gezegd dat ze zich moeten voorbereiden op een niet al te vrolijk weekend in Melbourne. De Italiaan heeft zelfs gezegd dat het team niet hoeft te rekenen op een overwinning.

Hierdoor start Ferrari het seizoen onder een zwarte donkere wolk. De SF1000 presteert onder de maat ten opzichte van de wagen van 2019 en dan is er nog de vreemde overeenkomst die het sloot met de FIA, waar inmiddels een dreigende rechtszaak aan hangt. Zeven Formule 1-teams willen als de FIA niet meewerkt een rechtszaak starten tegen zowel de FIA als Ferrari.

Het is volop crisis in Maranello en het is onwaarschijnlijk dat het volgende week enige troost zal krijgen in Australië.

Betere tijden vanaf Dutch Grand Prix

Toch lijkt er ook enigszins hoop aan de horizon te gloren voor het Italiaanse team. Binotti gelooft dat de prestaties van de SF1000 zullen verbeteren zodra het F1-circus naar Europa komt. Vanaf de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort, begin mei, zou Ferrari weer moeten kunnen strijden om de podiumplekken en mogelijk ook voor de winst.

In gesprek met Motorsport.com zei Sebastian Vettel: "We hebben heel veel werk geleverd afgelopen winter. Ik denk dat onze wagen een stap vooruit is. We hebben momenteel iets meer weerstand, maar daar zijn we ons van bewust. We doen hard ons best om daar vanaf te komen en onze wagen meer efficiënt te maken. We geloven echter ook dat op de dag dat we moeten gaan racen, dit ons enkele voordelen op zal leveren. We zullen het gaan zien volgende week."