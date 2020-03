Christian Horner: "Red Bull zou F1 kunnen verlaten als Max Verstappen ons verlaat"

Red Bull kan de Formule 1 verlaten als ze stercoureur Max Verstappen verliezen volgens teambaas Christian Horner. Er is nieuw beeldmateriaal van Horner verschenen op de set van Netflix-serie 'Drive to Survive' waarin hij suggereert dat als ze hun nummer één coureur zouden verliezen, ze gedwongen zouden worden om de F1 de rug toe te keren.

Horner zei in de serie: "De realiteit is dat Red Bull wereldwijd een energiedrank maakt, Formule 1 is een platform om dit te promoten en te adverteren. Als deze nieuwe relatie met Honda niet werkt, als we Max Verstappen verliezen, dan zul je de betrokkenheid op lange termijn van Red Bull in de Formule 1 in twijfel moeten trekken."

Verstappen tekent nieuw contract tot 2023

Red Bull had een drukke winter omdat ze het contract met Max Verstappen tot 2023 wisten te verlengen en zo ook een nieuwe deal met Honda hopen rond te krijgen.

Hoewel het lange contract met Verstappen er zeker voor zal zorgen dat Red Bull binnen de sport blijft, zijn er nog vraagtekens rond zijn toekomst als Red Bull hem geen auto levert die kampioenschappen kan winnen. Toen Verstappen dat nieuwe contract op papier zette, stelde voormalig F1-coureur Martin Brundle dat hij centraal staat in de continuïteitsplannen van Red Bull.

Brundle vertelde Sky Sports: "Red Bull moest super nerveus zijn om Max te houden, dat was van cruciaal belang dat hij bij Red Bull Racing zou blijven. Je moest je zorgen maken dat als Max zich bij Mercedes of Ferrari zou voegen, Dietrich Mateschitz, de eigenaar van het team, de hele zaak zou hebben bekeken en zich nog eens bedacht om in de Formule 1 te blijven."

"Mensen houden van continuïteit in Formule 1-teams; je bouwt auto's rondom coureurs en hun rijstijl, je bouwt marketingprogramma's rond die coureurs, je krijgt sponsors voor meerdere jaren aan boord omdat je een langetermijnplan hebt."